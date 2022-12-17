Карякин проиграл выборы на пост президента ФШР

Предприниматель Андрей Филатов, почетный член FIDE, переизбран на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Основным соперником Филатова на выборах был гроссмейстер Сергей Карякин. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что за кандидатуру Филатова проголосовали 58 делегатов съезда ФШР. Сергей Карякин получил семь голосов. Два бюллетеня признаны недействительными.

По данным агентства, кандидатуру Карякина на выборах выдвинула Федерация шахмат Чечни. Филатова, в свою очередь, предложили 22 региональные федерации.

«Да, меня переизбрали», - подтвердил информацию об итогах выборов Филатов.