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12 минут назад

Карякин проиграл выборы на пост президента ФШР

Илья Родин

Предприниматель Андрей Филатов, почетный член FIDE, переизбран на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Основным соперником Филатова на выборах был гроссмейстер Сергей Карякин. Об этом пишет ТАСС.

Карякин проиграл выборы на пост президента ФШР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за кандидатуру Филатова проголосовали 58 делегатов съезда ФШР. Сергей Карякин получил семь голосов. Два бюллетеня признаны недействительными.

По данным агентства, кандидатуру Карякина на выборах выдвинула Федерация шахмат Чечни. Филатова, в свою очередь, предложили 22 региональные федерации.

«Да, меня переизбрали», - подтвердил информацию об итогах выборов Филатов.

Уточняется, что предвыборная программа Филатова содержала такие пункты, как взаимодействие с FIDE для полноценного представительства российских игроков и сборных на международной арене, а также переход из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Шахматы,Андрей Филатов,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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