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1 час назад

Накамура обыграл Карлсена в финале Speed Chess Championship

Чемпионат.com

На сайте Chess.com завершился финальный матч онлайн-турнира Speed Chess Championship между обладателем мировой шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном и американским шахматистом Хикару Накамурой.

Накамура обыграл Карлсена в финале Speed Chess Championship
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам напряженного поединка победу одержал Накамура – 14,5:13,5.

Напомним, призовой фонд шахматного онлайн-турнира Speed Chess Championship составил $ 100 тыс. В полуфинале американский шахматист обыграл представителя Индии Нихала Сарина со счётом 14,5:10,5. Карлсен же в полуфинале обыграл действующего чемпиона мира по блицу, представителя Франции Максима Вашье-Лаграва со счётом 17:9.

Отметим, что для Накамуры, защитившего титул короля Chess.com, эта победа стала уже пятой подряд в данном турнире.

Шахматы,Хикару Накамура,
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