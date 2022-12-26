Россияне против Магнуса Карлсена. Кто победит на чемпионате мира по быстрым шахматам?

Хикару Накамура и Ханс Ниманн тоже попытаются расстроить норвежца.

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Календарный год подходит к концу, почти все спортивные события 2022-го уже завершены. Но кое-что ещё осталось. В шахматах под самый Новый год определят чемпионов мира по рапиду и блицу. Турнир пройдёт с 26 по 30 декабря в Казахстане. И россияне, несомненно, будут биться за титулы!

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Все звёзды в строю!

Чемпионат мира по рапиду и блицу традиционно любим самыми сильными шахматистами планеты, и в 2022-м звёзды решили его не пропускать.

Безусловно, особое внимание будет приковано к Магнусу Карлсену, который в обозримом будущем в последний раз выступает на подобном турнире в ранге чемпиона мира в классических шахматах. Уже весной он этого титула лишится. Впрочем, шансы, что Магнус будет лучшим в мире в более быстром контроле, весьма велики – чемпионаты мира по рапиду и блицу он уже выигрывал.

Главный конкурент Магнуса – звезда интернет-шахмат Хикару Накамура. Совсем недавно он обыграл норвежца в престижном турнире Speed Chess Championship. Но будет ли американец играть в быстрые шахматы так же классно, когда под его рукой не будет компьютерной мыши, а перед глазами – экрана?

Среди других звёзд – узбекский вундеркинд Нодирбек Абдусатторов – победитель чемпионата мира по рапиду 2021 года. Максим Вашье-Лаграв – лучший на ЧМ-2021 по блицу, а также Рихард Раппорт, Ян-Кшиштоф Дуда, Фабиано Каруана, Аниш Гири и многие другие. Под номером 51 в стартовом протоколе есть и Ханс Ниманн. Ох, какая жара нас ждёт, если ему вдруг доведётся сыграть с точащим на американца зуб Магнусом Карлсеном!

Среди участников женского турнира стоит особо выделить Тань Чжунъи и Хампи Конеру. Китайская шахматистка совсем недавно на турнире претенденток огорчила двух россиянок – Екатерину Лагно и Александру Горячкину.

У России — сильнейший состав

Теперь переходим к российскому шахматному десанту. Шахматы – один из немногих видов спорта, где спортсмены из нашей страны могут бороться за титул чемпиона мира, пусть и без флага, и в Казахстане они охотно будут этой возможностью пользоваться. Состав команды – реально сильнейший.

В женском турнире обращает на себя внимание ведущее трио: Александра Костенюк, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Костенюк, если кто-то уже успел забыть, выиграла чемпионат мира по рапиду в 2021 году в Варшаве.

Когда и как определятся чемпионы?

Поскольку участников в турнире очень много, сыграть каждому с каждым точно не получится. Поэтому чемпионаты мира по рапиду и блицу традиционно проходят в формате «швейцарки» – шахматисты играют с соперниками, близкими по рейтингу и текущей турнирной таблице.

Чемпион мира по рапиду определится 28 декабря. Соревнования в женском турнире пройдут в 11 туров, в открытом – в 13 туров. А обладатели трофеев в блице определятся за два дня – 29 и 30 декабря. Поскольку партии будут совсем короткими, девушки успеют сыграть по 17 штук, мужчины – по 21.

Призовой фонд турнира – $ 1 млн. При этом мужчинам достанется больше денег, чем женщинам. Чемпионы мира в открытом турнире получат по $ 60 тыс., а победительницы соревнований в женской категории – в полтора раза меньше.

Магнус Карлсен — фаворит?

«Если бы я считал фаворитом кого-то, кроме самого себя, я бы даже не участвовал в турнире. Да, это открытые турниры, и возможность выиграть есть у большого числа шахматистов, но не думаю, что, когда я в хорошей форме, у кого-то ещё шансы на победу выше, чем у меня», – заявил Магнус перед стартом.

Норвежец действительно талантлив не только в классике. Он трижды выигрывал чемпионат мира по рапиду и четырежды – по блицу. В 2019 году, накануне наступления пандемии коронавируса, он выиграл сразу оба турнира и удерживал это звание два года, пока турниры не проводились. Но называть Магнуса безоговорочным фаворитом, вероятно, преждевременно.

Пожалуй, у Карлсена в этот раз слишком много конкурентов, наиболее опасный среди которых – Накамура, который просто обожает быстрые форматы. Нет никаких сомнений, что Магнус и Хикару друг с другом сыграют, и от этой партии может многое зависеть в итоговой турнирной таблице чемпионата.