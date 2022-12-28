Артемьев заявил, что доволен выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам

АЛМА-АТА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Владислав Артемьев доволен своим выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам и тем, что смог нанести единственное поражение Магнусу Карлсену. Об этом Артемьев рассказал ТАСС в среду.

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Победу на турнире одержал Карлсен (10 очков). Вторым стал немец Винсент Кеймер (9,5), третьим - американец Фабиано Каруана (9,5). Россияне Даниил Дубов, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, индиец Арджун Эригайси и представитель Румынии Рихард Раппорт набрали по 9 очков. Перед заключительным туром Артемьев сохранял шансы на победу в турнире, но черными фигурами уступил Каруане.

"В решающей партии у меня неудачно вышло в дебюте, и соперник сильно играл. Получил трудную позицию, соперник меня пересчитал, и все по делу - проиграл закономерно, - сказал Артемьев. - В целом я хорошо выступил. Выиграл у Карлсена, правда, он "зевнул", позиция была равной. Своей игрой на турнире я доволен, но легкий осадок есть, потому что мог добиться большего".

"Самое интересное, я уже дважды занимал четвертое место на чемпионатах мира по быстрым шахматам", - добавил российский шахматист.