Казахстанская шахматистка защитила звание чемпионки мира по блицу

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан), тем самым защитив свой титул.

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Судьба чемпионства решилась в последнем туре. Перед ним Асаубаева и китаянка Тань Чжунъи имели по 12 очков, однако в заключительном поединке представительница Казахстана обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а китаянка уступила другой шахматистке из Индии – Хампи Конеру.