Казахстанская шахматистка защитила звание чемпионки мира по блицу

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан), тем самым защитив свой титул.
Судьба чемпионства решилась в последнем туре. Перед ним Асаубаева и китаянка Тань Чжунъи имели по 12 очков, однако в заключительном поединке представительница Казахстана обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а китаянка уступила другой шахматистке из Индии – Хампи Конеру.
В прошлом году Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходил в Варшаве (Польша), с 14 очками, опередив на 1,5 очка россиянку Александру Костенюк.