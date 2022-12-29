Гроссмейстера Непомнящего заставили переодеть футболку на ЧМ по рапиду и блицу

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться по ходу проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). Россиянин пришел на соревнования в футболке с цитатой Лионеля Месси: «На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок». Эти слова он произнес во время флэш-интервью на чемпионате мира в Катаре после игры со сборной Нидерландов. Эта фраза была брошена аргентинцем в адрес голландского нападающего Вегорста.
После предупреждения россиянин сменил футболку на рубашку и поделился впечатлениями в эфире норвежского канала NRK.
«Очень странный дресс-код. Во главу угла ведь должен ставиться комфорт игроков, а не ограничения», — сказал Непомнящий.
20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Весной россиянин сыграет с китайцем Дином Лижэнем, который занял второе место. Таким образом победитель по классическим шахматам сменится впервые с 2013 года.