Гроссмейстера Непомнящего заставили переодеть футболку на ЧМ по рапиду и блицу

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться по ходу проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). Россиянин пришел на соревнования в футболке с цитатой Лионеля Месси: «На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок». Эти слова он произнес во время флэш-интервью на чемпионате мира в Катаре после игры со сборной Нидерландов. Эта фраза была брошена аргентинцем в адрес голландского нападающего Вегорста.