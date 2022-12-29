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28 минут назад

Гроссмейстера Непомнящего заставили переодеть футболку с цитатой Месси на ЧМ по рапиду и блицу

Газета.Ru

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться по ходу проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). Россиянин пришел на соревнования в футболке с цитатой Лионеля Месси: «На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок». Эти слова он произнес во время флэш-интервью на чемпионате мира в Катаре после игры со сборной Нидерландов. Эта фраза была брошена аргентинцем в адрес голландского нападающего Вегорста.

Гроссмейстера Непомнящего заставили переодеть футболку на ЧМ по рапиду и блицу
Фото: Газета.руГазета.ру

После предупреждения россиянин сменил футболку на рубашку и поделился впечатлениями в эфире норвежского канала NRK.

«Очень странный дресс-код. Во главу угла ведь должен ставиться комфорт игроков, а не ограничения», — сказал Непомнящий.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Весной россиянин сыграет с китайцем Дином Лижэнем, который занял второе место. Таким образом победитель по классическим шахматам сменится впервые с 2013 года.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Лионель Месси,
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