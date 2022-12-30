Непомнящий обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (третий в мировом рейтинге) обыграл норвежца Магнуса Карлсена (первый в мировом рейтинге) на чемпионате мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

В то же время другой россиянин Владислав Артемьев (38-й в мировом рейтинге) обыграл американца Хикару Накамуру (пятый в мировом рейтинге).

На данный момент Хикару Накамура, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Айк Мартиросян, Ян Непомнящий делят первую строчку, имея в своём активе по 11 очков.