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59 минут назад

Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (третий в мировом рейтинге) обыграл норвежца Магнуса Карлсена (первый в мировом рейтинге) на чемпионате мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Непомнящий обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В то же время другой россиянин Владислав Артемьев (38-й в мировом рейтинге) обыграл американца Хикару Накамуру (пятый в мировом рейтинге).

На данный момент Хикару Накамура, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Айк Мартиросян, Ян Непомнящий делят первую строчку, имея в своём активе по 11 очков.

Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года, и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость.

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