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41 минуту назад

Карлсен рассказал, что катание на лыжах помогло ему выиграть чемпионат мира по блицу

ТАСС

Катание на лыжах в горах и воздух в Алма-Ате добавили энергии норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену и помогли ему одержать победу в чемпионате мира по блицу. Об этом Карлсен рассказал в пятницу журналистам.

Карлсен рассказал, что помогло ему выиграть чемпионат мира по блицу
Фото: официальный сайт FIDEофициальный сайт FIDE

Карлсен стал победителем чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу, которые завершились в Алма-Ате. В четверг норвежец попал в пробку и приехал на первую партию турнира по блицу с белорусом Владиславом Ковалевым, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Карлсен играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться. Контроль времени в блице - три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

"Думаю, мне помогло то, что я катался на лыжах в горах. Воздух Алма-Аты мне помог, добавил энергии. Это безусловно. Красивые горы, которые очень близки к городу - это вдохновило", - отметил Карлсен.

"Вчера казалось, что у меня не хватает энергии, но я сумел выжить. Сегодня я провел несколько реально слабых партий, и многое зависело от выступления (Хикару) Накамуры, к счастью, он дрогнул. Было много сумасшедших партий, но сегодня я чувствовал себя лучше, чем вчера. Рад, одержать итоговую победу", - добавил норвежский шахматист.

Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Шахматы,Владислав Ковалев,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,
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