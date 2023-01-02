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10 часов назад

Чемпионка мира по шахматам россиянка Костенюк будет выступать за Швейцарию

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Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за сборную Швейцарии, сообщает пресс служба Федерации шахмат Швейцарии (SSB).

Российская шахматистка будет выступать за Швейцарию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костенюк начнет выступления за швейцарцев с 2024 года, поскольку если бы она сменила федерацию уже в 2023 м, ей пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в 10 000 долларов.

По словам представителя SSB Петера Эрисманна, Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии.

— Однако мы сохраняем гибкость, чтобы использовать ее в мужской национальной сборной, если в этом возникнет необходимость, — заявил чиновник.

Костенюк была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет. Шахматистке 38 лет. Она — победитель первого Кубка мира по шахматам среди женщин (2021), двукратная чемпионка России (2005, 2016).

Шахматы,Александра Костенюк,
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