Российская шахматистка будет выступать за Швейцарию

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за сборную Швейцарии, сообщает пресс служба Федерации шахмат Швейцарии (SSB).

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Костенюк начнет выступления за швейцарцев с 2024 года, поскольку если бы она сменила федерацию уже в 2023 м, ей пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в 10 000 долларов.

По словам представителя SSB Петера Эрисманна, Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии.

— Однако мы сохраняем гибкость, чтобы использовать ее в мужской национальной сборной, если в этом возникнет необходимость, — заявил чиновник.