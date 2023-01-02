Российская шахматистка будет выступать за Швейцарию

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за сборную Швейцарии, сообщает пресс служба Федерации шахмат Швейцарии (SSB).
Костенюк начнет выступления за швейцарцев с 2024 года, поскольку если бы она сменила федерацию уже в 2023 м, ей пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в 10 000 долларов.
По словам представителя SSB Петера Эрисманна, Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии.
— Однако мы сохраняем гибкость, чтобы использовать ее в мужской национальной сборной, если в этом возникнет необходимость, — заявил чиновник.
Костенюк была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет. Шахматистке 38 лет. Она — победитель первого Кубка мира по шахматам среди женщин (2021), двукратная чемпионка России (2005, 2016).