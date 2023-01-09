ФИДЕ объявила даты матча за мировую шахматную корону с участием Непомнящего

ФИДЕ объявила даты проведения матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Фото: официальный сайт FIDE официальный сайт FIDE

В пресс-службе уточнили, что поединок между Непомнящим и Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля. Точное место пока неизвестно.

Напомним, что российский гроссмейстер стал победителем турнира претендентов в 2022 году. По итогам мероприятия он должен был встретиться с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.