Когда станет известно место проведения матча между Непомнящим и Дин Лижэнем

Международная шахматная федерация (FIDE) планирует объявить место проведение матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем 20 января.
Матч за звание чемпиона мира запланирован на 7–30 апреля. Президент FIDE Аркадий Дворкович ранее в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что даты турнира могут сдвинуться на несколько дней, а основным местом проведения остается Латинская Америка.
— Совет FIDE рассмотрел полученные заявки на проведение матча на первенство мира и в настоящее время проводит голосование. Однако объявление будет сделано только после подписания окончательного контракта — вероятно, в пятницу, — говорится в заявлении пресс службы FIDE.
Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен официально отказался защищать титул. По этой причине соперником Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, стал занявший второе место Дин Лижэнь.