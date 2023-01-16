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42 минуты назад

FIDE объявила, когда назовет место проведения матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем

Матч ТВ

Международная шахматная федерация (FIDE) планирует объявить место проведение матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем 20 января.

Когда станет известно место проведения матча между Непомнящим и Дин Лижэнем
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч за звание чемпиона мира запланирован на 7–30 апреля. Президент FIDE Аркадий Дворкович ранее в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что даты турнира могут сдвинуться на несколько дней, а основным местом проведения остается Латинская Америка.

— Совет FIDE рассмотрел полученные заявки на проведение матча на первенство мира и в настоящее время проводит голосование. Однако объявление будет сделано только после подписания окончательного контракта — вероятно, в пятницу, — говорится в заявлении пресс службы FIDE.

Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен официально отказался защищать титул. По этой причине соперником Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, стал занявший второе место Дин Лижэнь.

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