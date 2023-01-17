На кону 15 миллионов: в Москве пройдет турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров. Компании «Новые шахматы» и Crocus Group представляют очередной Международный шахматный турнир «Шахматные звезды — 2023», который пройдет с 24 по 30 января в Vegas City Hall. Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

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Сергей Карякин — один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира. Двукратный чемпион мира в составе сборной России. Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира. Теймур Раджабов — один из сильнейших шахматистов мира. Победитель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана. Александр Грищук — известный российский шахматист, гроссмейстер ФИДЕ.

Трехкратный победитель мировых первенств по блицу, двукратный триумфатор шахматных олимпиад, чемпион России. Франсиско Вальехо — испанский гроссмейстер, пятикратный чемпион Испании, сильнейший испанский шахматист. Санан Сюгиров — российский шахматист, международный гроссмейстер, участник Кубка мира ФИДЕ 2021. Владислав Артемьев — один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель юношеской шахматной олимпиады в составе сборной России, призер первенства Европы, победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России. Победитель первого международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды — 2022». Раунак Садхвани — шестнадцатилетний индийский шахматист, гроссмейстер. Серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии.

Чемпион Содружества наций по шахматам среди юношей до 10 лет. Александра Горячкина — российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, чемпионка мира в составе сборной России, победительница командного чемпионата мира в составе сборной России, двукратная победительница женского Кубка России. Екатерина Лагно — российская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу. Бибисара Асаубаева — гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин, одна из сильнейших шахматисток мира. Лидер женских шахмат Казахстана. Двукратная чемпионка мира по блицу среди женщин. Главный судья турнира — Артем Ахметов.

Комментаторами взрослых турниров выступят Владимир Поткин и Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых. Торжественное открытие турнира состоится 23 января. С 24 января начнутся соревнования спортсменов: в этом году стать свидетелем зрелищных соревнований участников турнира «Шахматные звезды — 2023» и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Чтобы стать зрителем турнира, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется. Старт игр среди детей: 24, 25, 26 января в 14:00, 28 января в 12:00. Старт игр гроссмейстеров: 24, 25, 26 января в 19:00, 28 января в 17:00. Финальные соревнования среди детей пройдут 30 января в 12:00, среди взрослых — в 16:30. Церемония награждения юных спортсменов начнется в 15:30.

В рамках турнира 18 декабря в VEGAS Каширское, 25 декабря в VEGAS Кунцево и 15 января в VEGAS Крокус Сити состоялись отборочные этапы для детей в возрасте до 15 лет. Сто лучших игроков по итогам отборочных примут участие в финальном турнире «Шахматные звезды — 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут соревноваться в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале будут определены 24 победителя в четырех возрастных группах.

Помимо детских турниров будут организованы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодежи: открытые мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи.

«Начиная работать над первым турниром, мы не ожидали, что результат получится настолько масштабным. Сильнейшие гроссмейстеры мира, блестящая организация, которую отметили все участники, сотни тысяч зрителей онлайн и на площадках, десятки зрелищных партий — «Шахматные звезды — 2022» прошел на самом высоком уровне. Мы уверены, что очередной турнир станет еще более ярким и выдающимся событием. В 2023 году нас снова ждет большой праздник, и мы приглашаем всех поклонников шахматного спорта к нему присоединиться», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов. Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды — 2023» — компании «Новые шахматы» и Crocus Group.Первый Международный турнир «Шахматные звезды — 2022» с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ прошел в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября. В нем приняли участие 10 выдающихся гроссмейстеров: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Морозевич, Франциско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Параллельно с гроссмейстерами соревновались юные спортсмены — в финале были определены 24 призера в четырех возрастных группах от 5 лет до 15 лет.

Победителем турнира «Шахматные звезды — 2022» стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Среди юных шахматистов высочайший класс игры продемонстрировал десятилетний Матфей Юрасов.