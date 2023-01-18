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26 минут назад

Немецких шахматистов могут лишить субсидий из-за матчей с россиянами

Илья Родин

Немецкие шахматисты лишатся государственных субсидий, если будут играть на турнирах с российскими или белорусскими коллегами. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на директиву министерства внутренних дел Германии.

Немецких шахматистов могут лишить субсидий из-за матчей с россиянами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, шахматисты не получат денежные средства при поездках на матчи в Россию и Белоруссию.

Кроме того, директива отменяет финансирование участия немецких спортсменов в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы.

Уточняется, что эти правила относятся и к тем турнирам, на которых российские и белорусские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом.

В том случае, если шахматная федерация ФРГ не сможет доказать в конце 2023 года, что немецкие мастера принимали участие только в одобренных турнирах, она потеряет от 55 до 60 тысяч евро, подчеркивает автор статьи.

Напомним, что FIDE, в отличие от большинства международных федераций, допускает участие российских и белорусских гроссмейстеров в соревнованиях в нейтральном статусе.

Шахматы,ФИДЕ,
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