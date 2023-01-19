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1 час назад

Spiegel: немецких шахматистов лишат гос. поддержки за игры с русскими

ТК «Звезда»

Немецкие шахматисты должны будут самостоятельно оплачивать расходы за участие в турнирах, которые могут достигать 1000$, если среди соперников будут русские или белорусы. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на заявление МВД страны.

Немецких шахматистов накажут за игры с русскими
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о полном лишении шахматистов государственных субсидий. При этом учитывается не страна, поскольку россияне итак выступали под нейтральны флагом, а национальность.

Шахматная Федерация Германии обеспокоена отменой финансирования, поскольку ведущим спортсменам Динаре Вагнер и Элизабет Петц придется самостоятельно оплачивать до 6000$ расходов в год.

В конце 2023 года Шахматная федерация Германии должна будет доказать, что все средства использовались по назначению - то есть в турнирах, в которых участвовали немецкие шахматисты, россияне не принимали участие.

Аналогичные ограничения коснутся спортсменов Белоруссии. Кроме того, немецкие спортсмены не будут получать финансирование для поездок на соревнования в Россию и Белоруссию.

Международная шахматная федерация в прошлом году не поддержала идею Германии запретить участвовать россиянам в турнирах даже под нейтральным флагом. Германию поддержала только Украина, остальные 15 стран заявили, что не видят необходимости в исключении русских из соревнований. Они также против санкций для своих спортсменов за игры с русскими, добавили в издании.

В прошлом году россиянин Аркадий Дворкович в ходе генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации в индийском городе Ченнаи был переизбран на пост президента организации.

Шахматы,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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