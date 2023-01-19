Карякин: FIDE должна осудить Германию за антироссийские шаги

"Шаг этот абсолютно не дружественный, но с точки зрения того, что происходит довольно продолжительное время, они продолжают свое антироссийское движение. Я уже давно говорил, несмотря на мои некоторые разногласия с Федерацией шахмат России, что полностью поддерживаю курс перехода в азиатскую федерацию. Нас в европейских шахматах не ждут. И это очередное доказательство", - ск