Карякин: FIDE должна осудить Германию за антироссийские шаги

Международная шахматная федерация (FIDE) должна выступить с осуждающим заявлением в адрес Германии, которая отменяет финансирование своим шахматистам за участие в одних соревнованиях с россиянами. Такое мнение ТАСС в четверг высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что шахматисты из Германии будут лишаться государственных субсидий в случае участия в одних турнирах с российскими и белорусскими спортсменами.
"Шаг этот абсолютно не дружественный, но с точки зрения того, что происходит довольно продолжительное время, они продолжают свое антироссийское движение. Я уже давно говорил, несмотря на мои некоторые разногласия с Федерацией шахмат России, что полностью поддерживаю курс перехода в азиатскую федерацию. Нас в европейских шахматах не ждут. И это очередное доказательство", - ск
"И отдельно можно сказать, есть лозунг FIDE - Gens Una Sumus ("Мы все одна семья" - прим. ТАСС). Этот шаг немецкой федерации говорит об обратном", - добавил гроссмейстер.
"Я думаю, FIDE должна высказаться, заявить, что это неправильно. Но там пытаются усидеть на двух стульях, поэтому, уверен, они этого не сделают", - подчеркнул Карякин.