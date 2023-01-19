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1 час назад

FIDE анонсировала матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином и китайцем

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

За звание чемпиона мира по шахматам поборются российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский претендент Дин Лижэнь, состязание пройдет в казахстанской Астане, сообщили в FIDE.

FIDE назвала место проведения матча за шахматную корону
Фото: ТАССТАСС

Матч пройдет с 7 по 30 апреля, призовой фонд – 2 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Международной шахматной федерации (FIDE).

Победителю достанется 60% от фонда, проигравшему – 40%.

Всего будет 14 партий с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут на следующие 20 ходов, после чего 15 минут на остальную игру с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

В июле прошлого года чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия в матче за шахматную корону. После отказа норвежца в матче примут участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место Дин Лижэнь.

Шахматы,Дин Лижэнь,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,ФИДЕ,
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