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2 часа назад

Дворкович дал оценку решению Германии лишать субсидий шахматистов за матчи с россиянами

ТАСС

Международная шахматная федерация (FIDE) выступает за то, чтобы спортсмены из разных стран продолжали играть друг с другом, несмотря ни на что. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

Дворкович дал оценку решению Германии лишать субсидий шахматистов за матчи с россиянами
Фото: ТАССТАСС

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что шахматисты из Германии будут лишаться государственных субсидий в случае участия в одних турнирах с российскими и белорусскими спортсменами.

"Ситуация сложная. В каждой стране власти принимают свои решения. Мы всегда остаемся за то, чтобы шахматный мир оставался одной большой семьей и все играли друг с другом в шахматы, несмотря на то что происходит. И мы делаем для этого все возможное", - заявил Дворкович.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать под флагом FIDE на соревнованиях под эгидой организации до 1 января 2024 года.

Шахматы,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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