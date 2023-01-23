Карякин высказался о шансах Путина стать хорошим шахматистом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать хорошим шахматистом.

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«Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным но

Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы.

Мы не раз встречались. Более того, однажды это было на открытии шахматного клуба в Суворовском училище.