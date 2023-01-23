Турнир с ведущими шахматистами из России покажут в "Одноклассниках"

Шахматный турнир с гроссмейстерами из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана покажут с 24 по 30 января в группе в социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
"С 24 по 30 января в группе "ТРК VEGAS" пользователи ОК в прямом эфире увидят турнир десяти выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева", - сообщили в пресс-службе.
Также пользователи соцсети смогут увидеть эксклюзивные интервью со всеми гроссмейстерами турнира, отметили в пресс-службе. Поддержать участников соревнований пользователи смогут с помощью тематического стикерпака. Помимо этого в группе пройдут открытые мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи.