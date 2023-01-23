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1 час назад

Турнир с ведущими шахматистами из России и других стран покажут в "Одноклассниках"

ТАСС

Шахматный турнир с гроссмейстерами из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана покажут с 24 по 30 января в группе в социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Турнир с ведущими шахматистами из России покажут в "Одноклассниках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 24 по 30 января в группе "ТРК VEGAS" пользователи ОК в прямом эфире увидят турнир десяти выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева", - сообщили в пресс-службе.

Также пользователи соцсети смогут увидеть эксклюзивные интервью со всеми гроссмейстерами турнира, отметили в пресс-службе. Поддержать участников соревнований пользователи смогут с помощью тематического стикерпака. Помимо этого в группе пройдут открытые мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи.

Шахматы,Теймур Раджабов,Франсиско Вальехо,Владислав Артемьев,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,Александр Грищук,Сергей Карякин,
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