Карякин поделился мнением о ходе СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о ходе спецоперации российских войск на Украине.
«Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. Я вижу два возможных варианта развития событий. Либо страны НАТО попытаются достичь своих целей, стремясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи. И, конечно, этого никак нельзя допустить. Либо мы все выдержим, выстоим и одержим победу. Я искренне верю во второй исход», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Затем в феврале Карякин опубликовал заявление, в котором поддержал действия президента РФ Владимира Путина по проведению спецоперации на Украине. После этого ФИДЕ отстранила россиянина на шесть месяцев и лишила его возможности участвовать в турнире претендентов.