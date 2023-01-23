Карякин поделился мнением о ходе СВО

«Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. Я вижу два возможных варианта развития событий. Либо страны НАТО попытаются достичь своих целей, стремясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи. И, конечно, этого никак нельзя допустить. Либо мы все выдержим, выстоим и одержим победу. Я искренне верю во второй исход», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».