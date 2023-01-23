Карпов рассказал, как себя чувствует спустя несколько месяцев после падения

Депутат Госдумы РФ, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал «Матч ТВ» о своем самочувствии после выписки из больницы в ноябре.
В конце октября 71 летний Карпов был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после падения и сотрясения мозга. 15 ноября президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что Карпова выписали из больницы.
— Чувствую себя вполне ничего, спасибо. В прессе писали много глупостей, которых не было на самом деле. Всё неплохо. Приходится ли наведываться к врачам по состоянию здоровья? Нет, — сказал Карпов «Матч ТВ».