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28 минут назад

Гроссмейстер Карпов рассказал, как себя чувствует спустя несколько месяцев после падения

Матч ТВ

Депутат Госдумы РФ, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал «Матч ТВ» о своем самочувствии после выписки из больницы в ноябре.

Карпов рассказал, как себя чувствует спустя несколько месяцев после падения
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В конце октября 71 летний Карпов был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после падения и сотрясения мозга. 15 ноября президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что Карпова выписали из больницы.

— Чувствую себя вполне ничего, спасибо. В прессе писали много глупостей, которых не было на самом деле. Всё неплохо. Приходится ли наведываться к врачам по состоянию здоровья? Нет, — сказал Карпов «Матч ТВ».

Шахматы,Анатолий Карпов,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,Госдума,
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