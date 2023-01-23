«С удивлением узнал, что Мексика не будет проводить матч за шахматную корону» — Карпов

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» признался, что был удивлен, когда узнал, что матч за мировую корону пройдет в Казахстане, а не в Мексике.

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Ранее в FIDE сообщили, что матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.

— С удивлением узнал, что Мексика не будет проводить матч за шахматную корону, хотя все решения были приняты, а сроки назначены. В любом случае призовой фонд замечательный. Так что дай Бог им здоровья и успешно провести мероприятие, — сказал Карпов «Матч ТВ».