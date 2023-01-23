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1 час назад

«С удивлением узнал, что Мексика не будет проводить матч за шахматную корону» — Анатолий Карпов

Матч ТВ

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» признался, что был удивлен, когда узнал, что матч за мировую корону пройдет в Казахстане, а не в Мексике.

«С удивлением узнал, что Мексика не будет проводить матч за шахматную корону» — Карпов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в FIDE сообщили, что матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.

— С удивлением узнал, что Мексика не будет проводить матч за шахматную корону, хотя все решения были приняты, а сроки назначены. В любом случае призовой фонд замечательный. Так что дай Бог им здоровья и успешно провести мероприятие, — сказал Карпов «Матч ТВ».

Призовой фонд матча за шахматную корону составит 2 миллиона евро, из которых 60% достанется победителю. По итогам матча в Астане определится новый чемпион мира по классическим шахматам, так как действующий обладатель короны норвежец Магнус Карлсен в октябре 2022 года отказался защищать титул.Непомнящий завоевал право поспорить за шахматную корону, выиграв турнир претендентов в 2022 году. Лижэнь, занявший на турнире второе место, получил путевку на решающий матч после отказа Карлсена.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Анатолий Карпов,ФИДЕ,
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