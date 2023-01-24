Дворкович высказался о возвращении Карлсена

Вероятность того, что норвежец Магнус Карлсен в будущем вновь будет участвовать в борьбе за мировую шахматную корону, существует. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
В июле Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче примут участие победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. Матч пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.
"Есть вероятность, что Карлсен сделает передышку и вернется. Я не гарантирую ничего, но он любит шахматы, он в хорошем настроении. Посмотрим. Мы, конечно, продолжаем с ним общаться", - рассказал Дворкович.
Норвежец завоевал звание чемпиона мира по классическим шахматам в 2013 году и четырежды защитил его. В декабре 2022 года Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду и по блицу, который прошел в Алма-Ате.