Филатова пригласили обсудить переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Для ФШР это стратегическое решение, связанное с вектором развития шахматного спорта. В последние годы он особенно активно развивается в Азии, и ФШР рассчитывает быть частью этого процесса, - подчеркнул Филатов, отметив, что переход ФШР может стать важным прецедентом, который поможет другим спортивным федерациям нашей страны.