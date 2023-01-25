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1 час назад

Филатова пригласили на конгресс по вопросу перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию

ТАССиещё 1

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов получил приглашение от Азиатской шахматной федерации для участия в конгрессе, одним из вопросов которого станет переход ФШР из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом Филатов сообщил ТАСС в среду.

Филатова пригласили обсудить переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации состоится с 26 февраля по 3 марта в Абу-Даби. Один из вопросов повестки - обсуждение запроса ФШР о переходе из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Для ФШР это стратегическое решение, связанное с вектором развития шахматного спорта. В последние годы он особенно активно развивается в Азии, и ФШР рассчитывает быть частью этого процесса, - подчеркнул Филатов, отметив, что переход ФШР может стать важным прецедентом, который поможет другим спортивным федерациям нашей страны.

В настоящий момент в Азиатскую шахматную федерацию входят 53 страны.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров.

Шахматы,Андрей Филатов,ФИДЕ,Генассамблея ООН,
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