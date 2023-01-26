Смагин высказался о предложении шахматистам из РФ сыграть на Азиатских играх

"Конечно, российским шахматистам было бы интересно сыграть в Азиатских играх, это могло бы стать первым соревнованием, где мы бы сыграли, но нужно посмотреть на условия допуска. Вообще, в Азии играют очень сильные шахматисты, Индия уже практически доминирует на мировом уровне, в Иране появилась плеяда очень перспективных игроков. В данном случае нам есть на кого равняться в плане подготовки юниоров и доведения их до самого высокого уровня", - сказал Смагин.