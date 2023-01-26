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35 минут назад

Смагин считает, что российским шахматистам было бы интересно сыграть на Азиатских играх

ТАСС

Российским шахматистам было бы интересно принять участие в Азиатских играх, так как в этом регионе играют очень сильные гроссмейстеры. Такое мнение ТАСС в четверг высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Смагин высказался о предложении шахматистам из РФ сыграть на Азиатских играх
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В четверг стало известно, что Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Конечно, российским шахматистам было бы интересно сыграть в Азиатских играх, это могло бы стать первым соревнованием, где мы бы сыграли, но нужно посмотреть на условия допуска. Вообще, в Азии играют очень сильные шахматисты, Индия уже практически доминирует на мировом уровне, в Иране появилась плеяда очень перспективных игроков. В данном случае нам есть на кого равняться в плане подготовки юниоров и доведения их до самого высокого уровня", - сказал Смагин.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта, в том числе шахматы.

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским шахматистам как нейтральным спортсменам выступать под флагом FIDE на соревнованиях под эгидой организации до 1 января 2024 года. Россияне и белорусы отстранены от участия в командных шахматных турнирах.

Шахматы,Сергей Смагин,ФИДЕ,
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