Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал победителем турнира «Шахматные звезды – 2023».

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Турнир, призовой фонд которого составил 15 миллионов рублей, прошел в Vegas City Hall с 24 по 30 января. Соревнования проходили в два этапа (рапид + блиц).

На втором месте расположился Александр Грищук.Тройку лучших замкнул Раунак Садхвани. Победитель прошлогоднего турнира Владислав Артемьев стал четвертым. Теймур Раджабов удостоился пятого места.

В турнире принимали участие десять выдающихся гроссмейстеров и сто юных шахматистов – финалистов детских отборочных этапов.

Сергей Карякин 17 декабря потерпел поражение на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР), уступив со счетом 7:58 действующему главе организации Андрею Филатову. После Карякин заявил, что намерен возглавить одну из региональных федераций, чтобы постараться воплотить свои идеи по развитию шахмат в отдельно взятом регионе.