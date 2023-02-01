Карякин высказался о будущем шахмат в России

Должен ли наш спорт как-то унифицировано подходить к этому вопросу? Должны ли остальные виды следовать примеру шахмат, если им удастся добиться официального вхождения в Азиатскую федерацию? Думаю, в каждом виде спорта надо отдельно смотреть, как будет лучше. Где-то выше уровень соревнований в Европе, где-то — в Азии. Это если брать чисто спортивную составляющую. Если смотреть глобально, политически, то видно, что Европа не хочет с нами сотрудничать. А со стороны Азии к нам относятся совершенно нормально. Поэтому за ней будущее», — приводит слова Карякина «Известия".