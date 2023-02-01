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21 час назад

Шипов не считает уход Костенюк в сборную Швейцарии потерей для российских шахмат

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что переход шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии не станет потерей для российских шахмат.

Шипов отреагировал на решение российской шахматистки Костенюк выступать за Швейцарию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Волн миграции из России было очень много.Свято место пусто не бывает. В России огромные шахматные традиции, будут играть другие шахматисты», — сказал Шипов в интервью «Советскому спорту».

Костенюк будет выступать за Швейцарию с 2024 года из-за того, что федерации шахмат этой страны в случае перехода спортсменки именно сейчас пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) $10 тыс. После двух лет карантина смена федерации произойдет бесплатно.

Александра Костенюк живет во Франции и играет в командном чемпионате Швейцарии за клуб «Цюрих». Два месяца назад она стала чемпионкой Европы по блицу.

Шахматы,Российские спортсменки,Сергей Шипов,Александра Костенюк,
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