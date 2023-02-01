Шипов отреагировал на решение российской шахматистки Костенюк выступать за Швейцарию

Российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что переход шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии не станет потерей для российских шахмат.
«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Волн миграции из России было очень много.Свято место пусто не бывает. В России огромные шахматные традиции, будут играть другие шахматисты», — сказал Шипов в интервью «Советскому спорту».
Костенюк будет выступать за Швейцарию с 2024 года из-за того, что федерации шахмат этой страны в случае перехода спортсменки именно сейчас пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) $10 тыс. После двух лет карантина смена федерации произойдет бесплатно.
Александра Костенюк живет во Франции и играет в командном чемпионате Швейцарии за клуб «Цюрих». Два месяца назад она стала чемпионкой Европы по блицу.