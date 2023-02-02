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8 часов назад

Шахматистка Лагно поставила цель вновь отобраться на турнир претенденток

ТАСС

Российская шахматистка Екатерина Лагно поставила себе цель попасть на турнир претенденток. Об этом она рассказала ТАСС в четверг.

Шахматистка Лагно поставила цель вновь отобраться на турнир претенденток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент Лагно является лидером общего зачета Гран-при, набрав 160 очков за победу на турнире в Астане. Шахматистки, занявшие первые два места попадут на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году. Лагно участвовала в турнире претенденток 2022 года в Узбекистане, где в четвертьфинале уступила китаянке Тань Чжунъи.

"Недавно я сыграла на турнире "Шахматные звезды", в целом своей игрой я довольна, - сказала Лагно. - Это очень сильный турнир, и для меня это важный этап подготовки к следующим соревнованиям. В следующий раз я сыграю на этапе Гран-при в Индии в марте. Конечно, хочется там тоже хорошо сыграть, но главное для меня - это попасть на следующий турнир претенденток".

Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.

Шахматы,Екатерина Лагно,
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