Шахматистка Лагно поставила цель вновь отобраться на турнир претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно поставила себе цель попасть на турнир претенденток. Об этом она рассказала ТАСС в четверг.
На данный момент Лагно является лидером общего зачета Гран-при, набрав 160 очков за победу на турнире в Астане. Шахматистки, занявшие первые два места попадут на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году. Лагно участвовала в турнире претенденток 2022 года в Узбекистане, где в четвертьфинале уступила китаянке Тань Чжунъи.
"Недавно я сыграла на турнире "Шахматные звезды", в целом своей игрой я довольна, - сказала Лагно. - Это очень сильный турнир, и для меня это важный этап подготовки к следующим соревнованиям. В следующий раз я сыграю на этапе Гран-при в Индии в марте. Конечно, хочется там тоже хорошо сыграть, но главное для меня - это попасть на следующий турнир претенденток".
Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.