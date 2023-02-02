Шахматистка Лагно поставила цель вновь отобраться на турнир претенденток

"Недавно я сыграла на турнире "Шахматные звезды", в целом своей игрой я довольна, - сказала Лагно. - Это очень сильный турнир, и для меня это важный этап подготовки к следующим соревнованиям. В следующий раз я сыграю на этапе Гран-при в Индии в марте. Конечно, хочется там тоже хорошо сыграть, но главное для меня - это попасть на следующий турнир претенденток".