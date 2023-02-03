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5 часов назад

Карякин верит, что ФШР перейдет в Азию

Спорт день за днем

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал возможный переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Карякин прокомментировал возможный переход ФШР в ACF
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Я верю, что это произойдет. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим. Не думаю, что ФИДЕ будет в это вмешиваться», – приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».

В четверг, 2 февраля, стало известно о скором переходе ФШР в Азию. Это может случиться уже в конце февраля или начале марта после заседания конгресса ACF. Это подтвердил и исполнительный директор российской шахматной федерации Александр Ткачев. Сообщается, что о переходе в Азию ФШР думает долго.

В случае перехода ФШР станет первой российской спортивной федерацией, которая ушла из европейского спорта в азиатский. Идею с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола рассматривал в конце декабря и Российский футбольный союз (РФС). Однако до конкретного решения в организации дойти не смогли.

Шахматы,Александр Ткачев,Сергей Карякин,ФИДЕ,РФС,
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