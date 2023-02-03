Карякин прокомментировал возможный переход ФШР в ACF

«Я верю, что это произойдет. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим. Не думаю, что ФИДЕ будет в это вмешиваться», – приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».