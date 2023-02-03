Карякин прокомментировал возможный переход ФШР в ACF

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал возможный переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
«Я верю, что это произойдет. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим. Не думаю, что ФИДЕ будет в это вмешиваться», – приводит слова Карякина «Спорт-Экспресс».
В четверг, 2 февраля, стало известно о скором переходе ФШР в Азию. Это может случиться уже в конце февраля или начале марта после заседания конгресса ACF. Это подтвердил и исполнительный директор российской шахматной федерации Александр Ткачев. Сообщается, что о переходе в Азию ФШР думает долго.
В случае перехода ФШР станет первой российской спортивной федерацией, которая ушла из европейского спорта в азиатский. Идею с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола рассматривал в конце декабря и Российский футбольный союз (РФС). Однако до конкретного решения в организации дойти не смогли.