Шахматистка Лагно высказалась о возможном переходе ФШР в азиатскую федерацию

— Опять же, только обсуждается, а перехода пока нет. Я все таки хочу дождаться окончательного решения, а то мы все сейчас обрадуемся или кто то, наоборот, расстроится. В целом, нужно подождать. Мое мнение, что лучше играть, чем не играть.