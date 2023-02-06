Шахматистка Лагно высказалась о возможном переходе ФШР в азиатскую федерацию

Трехкратная чемпионка мира по блицу, вице чемпионка мира шахматистка в интервью «Матч ТВ» высказалась о возможном переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию шахмат (ACF).
В апреле прошлого года по итогам заседания наблюдательного совета ФШР единогласно было принято решение о вступлении в состав участников ACF. В Европейском шахматном союзе (ECU) ожидают, что ФШР выйдет из состава организации до 24 февраля 2023 года — до начала генассамблеи ACF.
— Федерация шахмат России может перейти в Азиатскую федерацию. Как думаете, пойдет ли это в плюс развитию шахмат в стране?
— Опять же, только обсуждается, а перехода пока нет. Я все таки хочу дождаться окончательного решения, а то мы все сейчас обрадуемся или кто то, наоборот, расстроится. В целом, нужно подождать. Мое мнение, что лучше играть, чем не играть.
— Владислав Артемьев говорил мне, что переход в Азию выглядит перспективным, там выше конкуренция.
— Ой, не знаю… Мне кажется, что сейчас все очень растут, конкуренция в целом растет. Сказать, где она больше или меньше, трудно, — сказала Лагно «Матч ТВ».