Карякин раскритиковал заявления Карлсена

Позиция норвежца Магнуса Карлсена по вопросу участия российских шахматистов в международных соревнованиях изменилась под влиянием западной пропаганды. Такое мнение во вторник "Спорт-Экспрессу" высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Действующий чемпион мира во вторник в интервью телеканалу TV 2 заявил, что сомневается в целесообразности допуска российских шахматистов до международных соревнований.
"К сожалению, даже чемпион мира Магнус Карлсен стал подвержен влиянию западной пропаганды. Спорт должен объединять, чемпион мира должен понимать это лучше всех. Как раз через спорт и можно поддерживать коммуникацию, очень жаль такое слышать от Магнуса. Обычно я защищал его, несмотря на его резкие высказывания. Я говорил, что он - чемпион мира со своими особенностями и странностями, но тут я с ним никак не могу согласиться", - сказал Карякин.
"Международная шахматная федерация ориентируется на мнения многих шахматистов. Уверен, если бы Карлсен продолжал защищать звание чемпиона мира, на него бы ориентировались. Сейчас - не знаю. Сложно сказать, могут ли его слова вылиться во что-то на практике", - добавил Карякин.
16 марта 2022 года FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации. В декабре 2022 года организация продлила разрешение до 1 января 2024 года.