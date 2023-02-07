Карякин раскритиковал заявления Карлсена

"К сожалению, даже чемпион мира Магнус Карлсен стал подвержен влиянию западной пропаганды. Спорт должен объединять, чемпион мира должен понимать это лучше всех. Как раз через спорт и можно поддерживать коммуникацию, очень жаль такое слышать от Магнуса. Обычно я защищал его, несмотря на его резкие высказывания. Я говорил, что он - чемпион мира со своими особенностями и странностями, но тут я с ним никак не могу согласиться", - сказал Карякин.