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24 минуты назад

Суд вынес приговор директору комплекса в Сочи, где после нападения собак погибла 12-летняя шахматистка

Матч ТВ

Лазаревский районный суд Сочи приговорил к трем годам тюремного заключения условно директора оздоровительно образовательного комплекса в Лоо (Большой Сочи), где в апреле 2022 года после нападения стаи собак погибла 12 летняя шахматистка. Об этом в Telegram канале сообщила объединённая пресс служба судов Краснодарского края.

Суд вынес приговор директору комплекса в Сочи, где после нападения собак погибла 12-летняя шахматистка
Фото: ТАССТАСС

По данным правоохранителей, несовершеннолетняя прошла на территорию участка, на котором содержал овчарок местный 50 лений житель. Животные напали на девочку, причинив ей телесные повреждения, от которых ребенок скончался.Следствие установило, что обвиняемый не обеспечил безопасность спортсменов, проживающих во временном пункте размещения, не огородив эту территорию.

— Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком на два года. Также судом с общества с ограниченной ответственностью «КСКК «АкваЛоо» в пользу потерпевшей взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 5 миллионов рублей, — сказано в сообщении пресс службы судов региона.

Подсудимый свою вину признал частично. Приговор суда в законную силу не вступил.

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