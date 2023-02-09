Суд вынес приговор директору комплекса в Сочи, где после нападения собак погибла 12-летняя шахматистка

— Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком на два года. Также судом с общества с ограниченной ответственностью «КСКК «АкваЛоо» в пользу потерпевшей взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 5 миллионов рублей, — сказано в сообщении пресс службы судов региона.