Костенюк сыграла с украинками и выиграла этап Гран-при ФИДЕ

Александра Костенюк сыграла с сёстрами Музычук и в итоге заняла первое место на этапе Гран-при ФИДЕ.

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В понедельник, 13 февраля в Мюнхене завершился второй этап женского Гран-при ФИДЕ – престижного турнира, дающего право отобраться в турнир претенденток. По результатам этапа особо стоит отметить две вещи. Во-первых, выиграла этап российская экс-чемпионка мира Александра Костенюк. Во-вторых, по ходу турнира она сыграла с двумя представительницами Украины, и всё прошло спокойно, без скандалов, сугубо в шахматной борьбе.

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Россия сыграла с Украиной. И всё спокойно

Проблема противостояния России и Украины в шахматах не стоит так остро, как в некоторых других видах спорта. Вообще, российские шахматисты в отличие от многих других спортсменов спокойно выступают на международных турнирах и довольно редко сталкиваются с острой критикой.

Недавно о присутствии россиян скептически высказался Магнус Карлсен, но его реплика не отменяет того, что Ян Непомнящий готовится к матчу за титул чемпиона мира, а лучшие женщины-шахматистки могли беспрепятственно играть в турнире претенденток, а теперь показывают свои лучшие качества на этапах Гран-при ФИДЕ.

Впрочем, в международной федерации всё равно действовали осторожно: во время претендентского россиянок и украинок развели по разным группам, чтобы они могли встретиться только на финальной стадии. Но встречи не случилось: до решающего противостояния добрались лишь китаянки.

В Мюнхене на втором этапе женского Гран-при ФИДЕ Россия и Украина встретились за шахматной доской на высочайшем уровне чуть ли не впервые за последний год. Александра Костенюк сыграла по одной партии с сёстрами Музычук – Анной и Марией. Эти девушки никогда не относились к тем, кто ярко высказывается о политических событиях. Напротив, порой на родине у них возникали трудности из-за их позиции. Но в текущих обстоятельствах тот факт, что сугубо спортивное противостояние между двумя странами всё-таки состоялось и не вышло за рамки шахмат, – это очень хорошая новость.

Костенюк – на первом месте

Если же говорить непосредственно о шахматах, то Александра провела очень сильный турнир. С первых же дней она захватила лидерство – выиграла четыре первых партии – и больше никому первую строчку в таблице не отдавала.

Настоящую погоню за российской шахматисткой устроила Хампи Конеру из Индии. И очное противостояние девушек в 10-м туре, пожалуй, стало ключевым на всём этапе. По итогам девятого тура Хампи уступала Александре одно очко и в случае победы сравнялась бы с ней в турнирной таблице. И эта победа была близка. Конеру чёрными предложила Костенюк неожиданный вариант испанской партии и застала её врасплох. Россиянка упорно оборонялась, однако шахматистка из Индии сумела добиться преимущества. Но в сложном ферзевом эндшпиле не выдержала напряжения и упустила победу. Костенюк буквально спаслась, вырвала ничью и сохранила решающий турнирный перевес.

Драматичным получился и последний тур этапа. Костенюк допустила ошибку в партии с китаянкой Цжу Цзиньэр и потерпела поражение. Однако Конеру всё равно не смогла достать россиянку, поскольку белыми сыграла вничью с Тан Чжунъи. Александра сохранила пол-очка отрыва и первое место.