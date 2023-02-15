Шахматист Дубов провел сеанс одновременной игры с детьми из онкоцентра

Действующий чемпион России по шахматам Даниил Дубов в среду провел сеанс одновременной игры с детьми из онкоцентра на Каширке (НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фото: ТАСС ТАСС

Сеанс был приурочен к Международному дню борьбы с детским раком. По ходу мероприятия Дубов общался с ребятами и шутил.

"Это подсадные профессионалы какие-то. Это какой-то пранк", - говорил он в шутку, подходя к очередному игроку.

Дубов провел партии в том числе с врачами - игроками работающего в онкоцентре шахматного "Клуба четырех коней". Дубов не стремился победить и когда сопернику грозил мат, он предлагал ничью, в случае если оппонент видит, каким ходом ему грозит мат. Таким образом все партии завершились ничейными результатами, участники получили дипломы и памятные подарки.