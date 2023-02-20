Лучшая шахматистка в РФ: из-за поведения ФШР мелькнула мысль сменить гражданство

Я даже не знаю, как это так (улыбается). Я думала, что у всех так, однако перед турниром претенденток узнала, что точно не у всех. Попросила помочь с турниром – и никакой реакции. До этого был чемпионат России, где я хотела выступить. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули из списка участниц.