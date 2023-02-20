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2 часа назад

Лучшая российская шахматистка: из-за поведения ФШР мелькнула мысль сменить гражданство

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Российская шахматистка Александра Горячкина ответила на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.

Лучшая шахматистка в РФ: из-за поведения ФШР мелькнула мысль сменить гражданство
Фото: BetassistBetassist

«В последние полгода Федерация шахмат России (ФШР) по какой-то непонятной причине меня игнорирует. В прошлом году я была единственным членом сборной страны без фи

Я даже не знаю, как это так (улыбается). Я думала, что у всех так, однако перед турниром претенденток узнала, что точно не у всех. Попросила помочь с турниром – и никакой реакции. До этого был чемпионат России, где я хотела выступить. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули из списка участниц.

Вот после такой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла», — приводит слова Горячкиной «Чемпионат».

Александра Горчкина в 2012 году в возрасте 14 лет стала гроссмейстером среди женщин, а в 2018 — гроссмейстером. Она является двукратной победительницей женского Кубка России (2012, 2015), а также трёхкратной чемпионкой России (2015, 2017 и 2020).

Шахматы,Александра Горячкина,
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