Лучшая шахматистка в РФ: из-за поведения ФШР мелькнула мысль сменить гражданство

Российская шахматистка Александра Горячкина ответила на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.
«В последние полгода Федерация шахмат России (ФШР) по какой-то непонятной причине меня игнорирует. В прошлом году я была единственным членом сборной страны без фи
Я даже не знаю, как это так (улыбается). Я думала, что у всех так, однако перед турниром претенденток узнала, что точно не у всех. Попросила помочь с турниром – и никакой реакции. До этого был чемпионат России, где я хотела выступить. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули из списка участниц.
Вот после такой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Но далеко она пока не зашла», — приводит слова Горячкиной «Чемпионат».
Александра Горчкина в 2012 году в возрасте 14 лет стала гроссмейстером среди женщин, а в 2018 — гроссмейстером. Она является двукратной победительницей женского Кубка России (2012, 2015), а также трёхкратной чемпионкой России (2015, 2017 и 2020).