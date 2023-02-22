FIDE вынесла решение по переходу Федерации шахмат России из Европы в Азию

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает официальный сайт ФШР.
Совет FIDE вынес решение после того, как конституционная комиссия международной федерации не нашла в переходе никаких нарушений. Теперь процесс перехода может быть завершен на заседании ассамблеи Азиатской шахматной федерации, которое пройдет 28 февраля в Абу-Даби.
На данный момент Международная шахматная федерация допускает российских спортсменов к участию в международных турнирах под флагом FIDE.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.