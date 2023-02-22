FIDE вынесла решение по переходу Федерации шахмат России из Европы в Азию

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает официальный сайт ФШР.

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Совет FIDE вынес решение после того, как конституционная комиссия международной федерации не нашла в переходе никаких нарушений. Теперь процесс перехода может быть завершен на заседании ассамблеи Азиатской шахматной федерации, которое пройдет 28 февраля в Абу-Даби.

На данный момент Международная шахматная федерация допускает российских спортсменов к участию в международных турнирах под флагом FIDE.