Российские шахматисты смогут менять спортивное гражданство без ожидания

Российским шахматистам позволят сменить спортивное гражданство без каких-либо задержек, если Федерация шахмат России (ФШР) перейдёт в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.
Для перехода российских спортсменов в любую европейскую федерацию с марта 2022 года по август 2023 года отменят стандартное время ожидания. Ранее о возможном переходе ФШР в АШФ сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв.
Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдёт из европейской федерации в азиатскую.
Напомним, зимой стало известно, что 38-летняя гроссмейстер Александра Костенюк, имеющая двойное швейцарское и российское гражданство, с 1 января 2024 года будет выступать за Швейцарию.