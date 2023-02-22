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1 час назад

Российские шахматисты смогут менять спортивное гражданство без ожидания

Betassist

Российским шахматистам позволят сменить спортивное гражданство без каких-либо задержек, если Федерация шахмат России (ФШР) перейдёт в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Российские шахматисты смогут менять спортивное гражданство без ожидания
Фото: BetassistBetassist

Для перехода российских спортсменов в любую европейскую федерацию с марта 2022 года по август 2023 года отменят стандартное время ожидания. Ранее о возможном переходе ФШР в АШФ сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдёт из европейской федерации в азиатскую.

Напомним, зимой стало известно, что 38-летняя гроссмейстер Александра Костенюк, имеющая двойное швейцарское и российское гражданство, с 1 января 2024 года будет выступать за Швейцарию.

Шахматы,Александра Костенюк,Александр Ткачев,ФИДЕ,
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