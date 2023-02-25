Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья

Стал известен новый президент Федерации шахмат Московской области. Им стал 33-летний гроссмейстер Сергей Карякин, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального министра физкультуры и спорта Дмитрия Абаренова.
«Карякин избран единогласно», - сказал Абаренов.
Гроссмейстер был единственным кандидатом на пост главы Федерации шахмат Подмосковья. Прежний президент Николай Попов ушел с должности из-за состояния здоровья.
Карякину 33 года, он выигрывал Кубок мира в 2015 году, был чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу. В 2016 году россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.
В прошлом году Карякин баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, но уступил Андрею Филатову.