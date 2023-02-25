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1 час назад

Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья

Майк Габриелян

Стал известен новый президент Федерации шахмат Московской области. Им стал 33-летний гроссмейстер Сергей Карякин, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального министра физкультуры и спорта Дмитрия Абаренова.

Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Карякин избран единогласно», - сказал Абаренов.

Гроссмейстер был единственным кандидатом на пост главы Федерации шахмат Подмосковья. Прежний президент Николай Попов ушел с должности из-за состояния здоровья.

Карякину 33 года, он выигрывал Кубок мира в 2015 году, был чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу. В 2016 году россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.

В прошлом году Карякин баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, но уступил Андрею Филатову.

Шахматы,Андрей Филатов,Сергей Карякин,
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