Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья

Стал известен новый президент Федерации шахмат Московской области. Им стал 33-летний гроссмейстер Сергей Карякин , сообщает ТАСС со ссылкой на регионального министра физкультуры и спорта Дмитрия Абаренова.

Карякину 33 года, он выигрывал Кубок мира в 2015 году, был чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу. В 2016 году россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.