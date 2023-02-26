Непомнящий занял третье место в Дюссельдорфе

В немецком Дюссельдорфе завершился супертурнир по шахматам WR Chess Masters. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял итоговое третье место, победителем стал представляющий США Левон Аронян.

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В турнире приняло участие 10 шахматистов, он проходил по круговой системе. После девяти туров трое гроссмейстеров набрали по 5,5 очков и лидировали в таблице — Аронян, Непомнящий, а также Гукеш Доммараджу из Индии. Между ними были разыграны тай-брейки.

В итоге лучшим был Аронян, выиграв на тай-брейках три партии из трех. В свою очередь, Непомнящий проиграл и одному, и другому сопернику. Вот каким был результат на тай-брейках.

Левон Аронян — Гукеш Доммараджу 1:0.

Ян Непомнящий — Левон Аронян 0:1.

Гукеш Доммараджу — Ян Непомнящий 1:0.

Гукеш Доммараджу — Левон Аронян 0:1.

В этом году, напомним, Непомнящий сразится за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. Чемпионский матч пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая.