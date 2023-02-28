Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
55 минут назад

Федерация шахмат России перешла в ACF

Никита Бородкин

Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) выступили за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Как сообщает ТАСС, голосование состоялось в Абу-Даби.

Федерация шахмат России перешла в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за включение ФШР проголосовали 29 делегатов из 36 присутствующих. Против был только один, еще шесть воздержались от участия в голосовании.

Напомним, что решение о переходе российской организации в ACF было принято наблюдательным советом еще 14 апреля 2022 года. Накануне, 22 февраля, Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

28 февраля 2022 года FIDE приняла решение не проводить официальные шахматные соревнования в России и Белоруссии из-за конфликта на Украине. Спортсменов из этих стран допустили к соревнованиям под нейтральным флагом. Позднее, 16 марта, организация запретила сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIDE.

Шахматы,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий