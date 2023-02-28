Федерация шахмат России перешла в Азию

Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) выступили за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Как сообщает ТАСС, голосование состоялось в Абу-Даби.
Отмечается, что за включение ФШР проголосовали 29 делегатов из 36 присутствующих. Против был только один, еще шесть воздержались от участия в голосовании.
Напомним, что решение о переходе российской организации в ACF было принято наблюдательным советом еще 14 апреля 2022 года. Накануне, 22 февраля, Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.
28 февраля 2022 года FIDE приняла решение не проводить официальные шахматные соревнования в России и Белоруссии из-за конфликта на Украине. Спортсменов из этих стран допустили к соревнованиям под нейтральным флагом. Позднее, 16 марта, организация запретила сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIDE.