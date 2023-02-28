Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
33 минуты назад

Президент ФШР прокомментировал переход в Азиатскую шахматную федерацию

Betassist

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Соответствующее решение было принято на конгрессе в Абу-Даби. За переход в АШФ проголосовали 29 делегатов, против выступил один, ещё шесть воздержались.

Президент ФШР прокомментировал переход в Азиатскую шахматную федерацию
Фото: BetassistBetassist

«Сегодня у нас произошло историческое событие. Одна из сильнейших в мире шахматных федераций перешла из одного континента в другой. Мы благодарим делегатов Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они поддержали наш переход. Это говорит о доверии к нам и о хорошо проделанной работе нашей федерации.

Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Надеюсь, что российские сборные будут участвовать в континентальном первенстве, а азиатские турниры будут проходить на территории России», — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.

Шахматы,Андрей Филатов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий