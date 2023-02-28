Президент ФШР прокомментировал переход в Азиатскую шахматную федерацию

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Соответствующее решение было принято на конгрессе в Абу-Даби. За переход в АШФ проголосовали 29 делегатов, против выступил один, ещё шесть воздержались.
«Сегодня у нас произошло историческое событие. Одна из сильнейших в мире шахматных федераций перешла из одного континента в другой. Мы благодарим делегатов Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они поддержали наш переход. Это говорит о доверии к нам и о хорошо проделанной работе нашей федерации.
Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Надеюсь, что российские сборные будут участвовать в континентальном первенстве, а азиатские турниры будут проходить на территории России», — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.