Президент ФШР прокомментировал переход в Азиатскую шахматную федерацию

«Сегодня у нас произошло историческое событие. Одна из сильнейших в мире шахматных федераций перешла из одного континента в другой. Мы благодарим делегатов Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они поддержали наш переход. Это говорит о доверии к нам и о хорошо проделанной работе нашей федерации.