Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию

«Какой кретин написал, что мы перешли в Азию? Россия проголосовала за выход из Европейского союза. Было решение руководства РФ, и оно было неоднозначное. Неправильная информация была, что все проголосовали за выход из Европейского союза — вранье! По крайней мере, в отношении меня. Потому что я голосовал против. Не потому, что был против войти в Азию, а потому, что мы могли и не выходить из Европы. Это не переход, а вхождение в новый состав Азиатских федераций. Не знаю, зачем мы вышли из Европы», — приводит слова Анатолия Карпова Sport24.