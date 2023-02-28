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1 час назад

Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию

Чемпионат.com

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Какой кретин написал, что мы перешли в Азию? Россия проголосовала за выход из Европейского союза. Было решение руководства РФ, и оно было неоднозначное. Неправильная информация была, что все проголосовали за выход из Европейского союза — вранье! По крайней мере, в отношении меня. Потому что я голосовал против. Не потому, что был против войти в Азию, а потому, что мы могли и не выходить из Европы. Это не переход, а вхождение в новый состав Азиатских федераций. Не знаю, зачем мы вышли из Европы», — приводит слова Анатолия Карпова Sport24.

Шахматы,Анатолий Карпов,ЕС,
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