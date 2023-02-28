Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Сергей Карякин был исключён из рейтинга ФИДЕ

Чемпионат.com

28 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг гроссмейстеров, в котором лидирует норвежец Магнус Карлсен (2852), россиянин Ян Непомнящий (2795) сохранил вторую строчку, на третьем китайский гроссмейстер Дин Лижэнь (2788).

Карякин был исключён из рейтинга ФИДЕ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На четвёртом месте находится француз Алиреза Фируджа (2785), на пятом – голландец Гири Аниш (2768), на шестом – американец Хикару Накамура (2768). Сергей Карякин, который ранее находился на 10-м месте, был исключён из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой федерации.

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2628), второй является представительница Индии Хампи Конеру (2576), на третьем – россиянка Александра Горячкина (2576), ещё одна россиянка Екатерина Лагно на четвёртой строчке (2560).

Шахматы,Дин Лижэнь,Хикару Накамура,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,ФИДЕ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий