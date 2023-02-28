Карякин был исключён из рейтинга ФИДЕ

28 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг гроссмейстеров, в котором лидирует норвежец Магнус Карлсен (2852), россиянин Ян Непомнящий (2795) сохранил вторую строчку, на третьем китайский гроссмейстер Дин Лижэнь (2788).
На четвёртом месте находится француз Алиреза Фируджа (2785), на пятом – голландец Гири Аниш (2768), на шестом – американец Хикару Накамура (2768). Сергей Карякин, который ранее находился на 10-м месте, был исключён из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой федерации.
В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2628), второй является представительница Индии Хампи Конеру (2576), на третьем – россиянка Александра Горячкина (2576), ещё одна россиянка Екатерина Лагно на четвёртой строчке (2560).