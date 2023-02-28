Карякин был исключён из рейтинга ФИДЕ

На четвёртом месте находится француз Алиреза Фируджа (2785), на пятом – голландец Гири Аниш (2768), на шестом – американец Хикару Накамура (2768). Сергей Карякин, который ранее находился на 10-м месте, был исключён из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой федерации.