Стало известно место проведения матча за шахматную корону

Местом проведения предстоящего матча за шахматную корону станет пятизвёздочный отель St. Regis Astana в Астане (Казахстан), сообщает Chess24.

Фото: FIDE FIDE

Напомним, встреча между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дином Лижэнем пройдёт с 7 апреля по 1 мая.

Непомнящий занимает на данный момент второе место в мировом рейтинге. Его соперник находится на третьей строчке. Возглавляет рейтинг 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Изначально Непомнящий должен был играть матч для определения нового чемпиона мира именно с Карлсеном, но в результате отказа последнего соперником россиянина стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.