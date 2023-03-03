Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
50 минут назад

Стало известно место проведения матча за шахматную корону

Чемпионат.com

Местом проведения предстоящего матча за шахматную корону станет пятизвёздочный отель St. Regis Astana в Астане (Казахстан), сообщает Chess24.

Стало известно место проведения матча за шахматную корону
Фото: FIDEFIDE

Напомним, встреча между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дином Лижэнем пройдёт с 7 апреля по 1 мая.

Непомнящий занимает на данный момент второе место в мировом рейтинге. Его соперник находится на третьей строчке. Возглавляет рейтинг 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Изначально Непомнящий должен был играть матч для определения нового чемпиона мира именно с Карлсеном, но в результате отказа последнего соперником россиянина стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

О своём отказе от матча за титул чемпиона Карлсен объявил 20 июля 2022 года. Ранее норвежец неоднократно предупреждал о возможном отказе по причине недостаточной мотивации. Он является обладателем пяти Шахматных «Оскаров» — в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий