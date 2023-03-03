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25 минут назад

Шахматистка Александра Костенюк официально перешла под флаг Швейцарии

Чемпионат.com

Российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк сообщила, что с 3 марта 2023 года официально представляет Швейцарию. Соответствующее изменение также появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматистка Костенюк официально перешла под флаг Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований только в нейтральном статусе. При этом в СМИ появлялась информация о том, что Александра только с 1 января 2024 года перейдёт под флаг сборной Швейцарии.

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В середине февраля Костенюк стала победительницей второго этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин, который проходил в Мюнхене (Германия).

Шахматы,Александра Костенюк,ФИДЕ,
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