Шахматистка Костенюк официально перешла под флаг Швейцарии

Российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк сообщила, что с 3 марта 2023 года официально представляет Швейцарию. Соответствующее изменение также появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований только в нейтральном статусе. При этом в СМИ появлялась информация о том, что Александра только с 1 января 2024 года перейдёт под флаг сборной Швейцарии.