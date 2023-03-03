В Европейском шахматном союзе отреагировали на переход ФШР

«Из этого можно сделать три вывода. Во-первых, это позорный день для шахмат. Во-вторых, сейчас важно защитить тех российских игроков, которые хотят продолжать играть под эгидой Европейского шахматного союза. ECU предпринял шаги для того, чтобы они

В-третьих, довольно удивительно, что индийская и китайская федерации согласились на этот переход ФШР, если они вообще это сделали (результатов голосования я не видел), потому что переход приведёт к усилению конкуренции и, следовательно, уменьшению возможностей для их игроков. Россияне будут претендовать на места в отборочном цикле чемпионата мира, если в его правила не внесены изменения.