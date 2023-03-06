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1 час назад

Белорусская шахматистка Ольга Баделько будет выступать за сборную России

Sports.ru

Белорусская шахматистка Ольга Баделько будет выступать за сборную России.

Белорусская шахматистка будет выступать за сборную России
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сегодня мы рады объявить о том, что женскую сборную ожидает пополнение: в состав команды войдет международный мастер Ольга Баделько, осенью 2021 года перешедшая в Федерацию шахмат России из Беларуси.

Сейчас спортсменка находится в процессе оформления российского гражданства», – сообщили в Федерации шахмат России.

Баделько 20 лет, она является международным мастером и гроссмейстером, многократной чемпионкой Беларуси в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы в возрастной категории до 16 лет.

Шахматы,Российские спортсменки,СБОРНАЯ РОССИИ,
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