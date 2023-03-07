Российские шахматисты смогут выступать на соревнованиях в Азии под флагом и с гимном

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России сможет выступать с национальной символикой на соревнованиях под эгидой Азиатской шахматной федерации (ACF). Об этом во вторник журналистам заявил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

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"Есть Международный олимпийский комитет (МОК - прим. ТАСС) со своими рекомендациями, а дальше международные федерации сами принимают решения по ограничениям, - сказал Ткачев. - В спортивной гимнастике просто запрещают участвовать в соревнованиях. В шахматах этого нет, во многом благодаря тому, что Международную шахматную федерацию (FIDE - прим. ТАСС) возглавляет россиянин [Аркадий Дворкович]. Но плевать на рекомендации МОК FIDE не стоит".

"На соревнованиях FIDE мы не сможем выступать под флагом, - продолжил исполнительный директор ФШР. - В Азиатской шахматной федерации такого запрета нет. Если чемпионат Азии не является отборочным к чемпионату мира, мы будем выступать под флагом и с гимном".