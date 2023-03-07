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2 часа назад

Александр Ткачёв объяснил, почему Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Чемпионат.comиещё 1

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв объяснил, почему ФШР решила и в итоге 28 февраля перешла из Европы в Азиатскую шахматную федерацию.

«Четыре шахматиста в прошлом году принимали участие в чемпионате Европы. Сейчас в Сербии, в дружественной нам стране, проходит чемпионат Европы и там играет порядка 30 спортсменов. А, например, в конце года проводился чемпионат Европы в Польше, туда вообще не пускали россиян. Александра Костенюк, несмотря ни на что, стала там чемпионкой Европы, но попала на турнир она только потому, что у неё двойное гражданство. Ей просто не могли отказать. Немцы придумывают одно, поляки — другое. А через несколько дней, когда проходил чемпионат мира в Казахстане, наших спортсменов было человек 70. Вот факты налицо», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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